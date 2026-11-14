Garlasco, spuntano altri tre elementi in più contro Andrea Sempio

Migliaia di pagine di indagini riassunte in 24 punti che indicano tutte le fonti di prova per accusare Andrea Sempio del delitto di Chiara Poggi. È il contenuto dell'istanza di rinvio a giudizio per il 38enne inviata dai pm pavesi al giudice Luigi Riganti, che ha già stabilito per il 25 febbraio prossimo la data dell'udienza preliminare. Nel quadro accusatorio vengono inseriti tre elementi in più rispetto a quelli stilati nello scorso maggio in occasione della prima chiusura delle indagini. In aggiunta la relazione dei carabinieri del Ris di Cagliari "sulle tracce ematiche a V e sullo scalino 0" dell’abitazione dei Poggi. Il punto in cui, cioè, Sempio avrebbe lasciato l’orma del suo piede nell’atto di far scivolare dai gradini il corpo della ragazza.