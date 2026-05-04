Garlasco, Sempio sul forum di seduzione: "Ho un'ossessione per una barista di una birreria"

"L'unica volta in cui mi sono innamorato è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20 anni". Quando Chiara Poggi fu uccisa a Garlasco, Andrea Sempio ne aveva 19. "One-itis disastrosa per una barista di una birreria": un termine dello slang per descrivere un'ossessione dannosa per una ragazza. A scriverlo nella chat di Italian Seduction Club sarebbe proprio Andrea Sempio. Non si tratta di Chiara ma di una giovane che lavorava in una birreria, che chiameremo come testimone se sarà necessario, spiegano ora i legali di Sempio. Ma nella lettura della Procura di Pavia, quell'ossessione rappresenta un tassello centrale.