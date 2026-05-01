A diciannove anni di distanza

Garlasco, la procura riscrive il delitto

Consulenze genetiche, informatiche, dattiloscopiche e medico-legali. E poi lo studio delle macchie di sangue, analisi in 3D, indagini tradizionali

di Alessio Campana
01 Mag 2026 - 13:16
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Consulenze genetiche, informatiche, dattiloscopiche e medico-legali. E poi lo studio delle macchie di sangue affidato al Ris di Cagliari, analisi in 3D, indagini tradizionali. Soltanto una parte del lungo lavoro con cui, a diciannove anni di distanza, la Procura di Pavia e i carabinieri di Milano hanno completamente riscritto il delitto di Garlasco. Con una conclusione: per gli inquirenti sarebbe stato il solo Andrea Sempio a uccidere la sorella del suo amico Marco quel tredici agosto del duemilasette. E lo avrebbe fatto, ne è convinto chi indaga, perché accecato dall'odio dopo il rifiuto di un approccio sessuale.

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