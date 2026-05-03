"Questa non è una partita nella quale si tifa per una squadra o per l'altra", afferma poi Matone, in riferimento ai sostenitori della colpevolezza Alberto Stasi e a quelli che credono che l'omicidio sia stato commesso da Andrea Sempio. "Io ho sempre sostenuto che, in presenza di due assoluzioni e di una richiesta del procuratore generale" di allora "in cui si chiede il rigetto del ricorso perché elementi al di là di ogni ragionevole dubbio su Alberto Stasi non ci sono, io penso che qualcosa in questa vicenda secondo me non ha funzionato".