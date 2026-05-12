Garlasco, Palmegiani: "Dobbiamo soltanto rispondere a quanto viene contestato nel 415 bis"

In attesa che Andrea Sempio arrivi presso il laboratorio della Capitale dove verrà effettuata la perizia personologica richiesta dalla sua difesa, Armando Palmegiani, suo consulente tecnico di parte ha affermato che il pool dell'indagato "non deve puntare a nulla", ma piuttosto "rispondere". "Dobbiamo soltanto analizzare la Bpa e il modello 3D che hanno visto. Quindi non dobbiamo puntare, dobbiamo soltanto rispondere, non giustificare, a quanto viene contestato nel 415 bis", ha detto l'ex poliziotto della scientifica.
La genetista della difesa Baldi: "Discuteremo sull'impronta attribuita a Sempio"
"È ovvio che la Procura dica che" l'impronta 33 "è attribuibile a Sempio, perché i loro consulenti hanno detto questo, ma noi pensiamo di poter discutere su questo argomento tranquillamente, qualora ci fosse un dibattimento". Lo ha detto Marina Baldi, genetista della difesa, all'esterno del laboratorio di Roma. "Il mio ruolo adesso è abbastanza marginale - aggiunge - però sicuramente avremo gli argomenti per poterlo discutere. Oggi continueranno questi accertamenti e vedremo, sarà ovviamente una delle cose che entrerà nella strategia difensiva, della quale però io sono informata relativamente perché ognuno di noi ha un suo ruolo, quindi adesso è il momento degli avvocati".