Garlasco, il consulente della difesa di Sempio: "Quell'impronta non è sua, possiamo provarlo"

"Abbiamo appreso da pochi minuti il comunicato stampa che ha diramato la Procura (di Pavia, ndr). In attesa di leggere le carte, posso dire che la Procura ha toccato moltissimi punti. Mi sembra che i dati che sono stati contestati da Andrea Berti, consulente della Procura, non hanno una base scientifica da nessuna delle visioni che possiamo avere. Poi vedremo più avanti, avendo in mano la relazione tecnica che ha proposto", così a TgCom24 Armando Palmegiani, consulente della difesa di Andrea Sempio, sulle nuove prove della procura di Pavia riguardo al delitto di Garlasco. "Riguardo alla scarpa, rimaniamo fermi nelle nostre convinzioni: è un 41, possiamo provarlo e comunque Andrea, anche all'epoca, indossava un 44".