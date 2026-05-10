La testimonianza davanti ai carabinieri

Garlasco, i dubbi di Marco Poggi

"Mi sembra folle, non riesco a spiegarmelo", è la reazione del fratello della vittima dopo aver ascoltato le intercettazioni di Andrea Sempio

di Elena Tambini
10 Mag 2026 - 12:28
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