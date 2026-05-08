Garlasco, l'ostilità di Marco Poggi durante gli interrogatori: "Difendeva l'amico Sempio d'ufficio"

"Ostile" e "in costante difesa d’ufficio dell'amico Andrea Sempio". Così viene definito dagli inquirenti nelle carte dell'inchiesta Marco Poggi, il fratello della vittima, che il giorno del delitto di Garlasco si trovava in vacanza sulle Dolomiti con i genitori. Gli investigatori avrebbero notato un cambiamento nel contenuto delle sue testimonianze, raccolte nell'arco di quasi 19 anni e confermate fino a due mesi prima.