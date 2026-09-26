Garlasco, lunedì la Procura notificherà a Sempio la chiusura delle indagini
Sembra scontata la richiesta di rinvio a giudizio. La fine di un'inchiesta durata oltre un anno. E che, dopo la prima chiusura dello scorso 7 maggio, era stata prorogata fino al 28 settembre per "ulteriori approfondimenti da parte dei consulenti dell'accusadi Alessio Campana
Il dado è tratto: lunedì la procura di Pavia notificherà ad Andrea Sempio la chiusura delle indagini preliminari sul delitto di Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il tredici agosto del duemilasette. Sembra scontata la richiesta di rinvio a giudizio. La fine di un'inchiesta durata oltre un anno. E che, dopo la prima chiusura dello scorso 7 maggio, era stata prorogata fino al 28 settembre per ulteriori approfondimenti da parte dei consulenti dell'accusa, anche alla luce degli atti e delle memorie depositate dalla difesa.
I pubblici ministeri pavesi - al termine della lunga indagine compiuta dai carabinieri del nucleo investigativo di Milano - sono convinti che a uccidere Chiara Poggi sia stato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Il trentotenne - che si dice innocente e respinge le accuse - viene ritenuto unico responsabile del delitto nell'impianto dei pm. Che contestualmente ritengono estraneo Alberto Stasi, l'allora fidanzato di Chiara che sta scontando una condanna di 16 anni per l'omicidio.