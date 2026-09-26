Garlasco, lunedì la Procura notificherà a Sempio la chiusura delle indagini

Il dado è tratto: lunedì la procura di Pavia notificherà ad Andrea Sempio la chiusura delle indagini preliminari sul delitto di Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il tredici agosto del duemilasette. Sembra scontata la richiesta di rinvio a giudizio. La fine di un'inchiesta durata oltre un anno. E che, dopo la prima chiusura dello scorso 7 maggio, era stata prorogata fino al 28 settembre per ulteriori approfondimenti da parte dei consulenti dell'accusa, anche alla luce degli atti e delle memorie depositate dalla difesa.