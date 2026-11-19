L'ex avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, è stato convocato a Pavia come testimone dai pm che lavorano al fascicolo sulla presunta corruzione nell'inchiesta 2016-2017 sul 38enne indagato per la morte di Chiara Poggi a Garlasco. "Sospetti sui soldi in uscita dalla famiglia Sempio? Ma va", ha detto Lovati. Prima di lui, la Procura ha sentito altri due testimoni, l'avvocato civilista Simone Grassi e l'ex carabiniere Giuseppe Spoto, autore delle trascrizioni delle intercettazioni tra Andrea e i suoi genitori.