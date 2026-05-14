Garlasco, la Procura indaga per atti persecutori ai danni dei Poggi e gemelle Cappa
L'inchiesta, aperta da tempo e coordinata dal sostituto procuratore Antonio"Panza, ha avuto nuovo impulso dalle querele per diffamazione e"altri reati raccolte negli ultimi mesidi Gigi Sironi
La Procura di Milano indaga per atti persecutori ai danni della famiglia di Chiara Poggi, la 26enne uccisa nella sua abitazione di Garlasco il 13 agosto 2007, e delle gemelle Cappa, cugine della vittima. L'inchiesta, aperta da tempo e coordinata dal sostituto procuratore Antonio Panza, ha avuto nuovo impulso dalle querele per diffamazione e altri reati raccolte negli ultimi mesi.
A renderlo noto è stato Gianluigi Nuzzi nel corso della puntata odierna di 'Dentro la notizia' su Canale 5. "Il dottor Panza ha recuperato circa duecento querele per diffamazione e altri reati che sono state via via presentate dai genitori di Chiara Poggi, circa una settantina, e un centinaio quelle presentate dalle gemelle Cappa e altri soggetti - ha ricordato Nuzzi -. Alimentandosi delle notizie contenute in questi atti di diffamazione, l'ipotesi è, in taluni casi, di atti persecutori. Al vaglio della procura di Milano ci sono le attività condotte nell'ultimo anno da tutta una serie di blogger, di giornalisti e di comunicatori che, secondo questa prima ricostruzione investigativa, avrebbe reiteratamente diffamato tutta una serie di soggetti andando a compiere veri e propri atti persecutori".