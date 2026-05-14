Garlasco, la Procura indaga per atti persecutori ai danni dei Poggi e gemelle Cappa

A renderlo noto è stato Gianluigi Nuzzi nel corso della puntata odierna di 'Dentro la notizia' su Canale 5. "Il dottor Panza ha recuperato circa duecento querele per diffamazione e altri reati che sono state via via presentate dai genitori di Chiara Poggi, circa una settantina, e un centinaio quelle presentate dalle gemelle Cappa e altri soggetti - ha ricordato Nuzzi -. Alimentandosi delle notizie contenute in questi atti di diffamazione, l'ipotesi è, in taluni casi, di atti persecutori. Al vaglio della procura di Milano ci sono le attività condotte nell'ultimo anno da tutta una serie di blogger, di giornalisti e di comunicatori che, secondo questa prima ricostruzione investigativa, avrebbe reiteratamente diffamato tutta una serie di soggetti andando a compiere veri e propri atti persecutori".