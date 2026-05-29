La mossa dei pm

Garlasco, la procura di Pavia dispone una consulenza psichiatrica su Sempio

L'avvocato Cataliotti: "Sorprende che invece di cercare il contraddittorio sulle prove, si cerchi l'assassino ideale""

di Gigi Sironi
29 Mag 2026 - 12:30
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