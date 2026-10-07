Garlasco, la legale di Sempio: "Se c'è qualcosa di opaco va accertato per il bene della verità"

Venti settembre duemilasette. Una data su cui siconcentrano i magistrati titolari dell’inchiesta bis sul delitto di Garlasco. È il giorno in cui che vengono effettuati ulteriori test sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi - e che, si scopre soltanto oggi, a differenza del giorno precedente, non rilevano il Dna di Chiara Poggi. Ed è sempre il 20 che viene redatto questo manoscritto in cui si dà conto di un altro test - quello per cercare sangue umano - sempre con esito negativo. Analisi che, è il sospetto, non sono mai finite nell’inchiesta che ha portato alla condanna di Alberto Stasi: nonostante il 24 settembre 2007, ossia quattro giorni dopo quegli esami negativi, i Ris scrivano al pubblico ministero di aver rilevato tracce ematiche e, oltre ogni ragionevole dubbio, materiale genetico della vittima sui pedali della bici del fidanzato.