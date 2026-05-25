Garlasco, la difesa di Andrea Sempio: "Soliloqui, non confessioni"

Una raffica di perizie per smontare quelle dei magistrati. A distanza di quasi 20 giorni dalla chiusura delle nuove indagini sul caso Garlasco, che vedono come unico indagato Andrea Sempio, i suoi legali hanno inviato alla Procura di Pavia le loro consulenze. In particolare, hanno mandato per via telematica quella dattiloscopica sull’impronta 33, quella sulla bpa - l'analisi della scena del crimine attraverso le macchie di sangue -, la relazione medico legale e uno studio genetico sul dna trovato sulle unghie di Chiara. C'è anche la consulenza sull'impronta del piede di Andrea, per i pm pavesi, infatti, quella di una suola a pallini è sua e non di Alberto Stasi, il già condannato, come avevano stabilito le analisi di allora.