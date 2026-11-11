Garlasco, l'ex procuratore Venditti torna in procura ma come testimone
Fra i punti da chiarire"i contatti ritenuti irrituali fra Andrea Sempio e i Carabinieri, ma anche"le intercettazioni trascritte in modo incompletodi Paola Miglio
Torna nella procura dove lavorava, quella di Pavia, per essere ascoltato dai pm della nuova indagine sul delitto di Chiara Poggi. L'ex procuratore aggiunto Mario Venditti, ora in pensione, sta per essere sentito come testimone nel filone di inchiesta sulla archiviazione dell'indagine del 2017 su Andrea Sempio. Per i pm pavesi di oggi, quell'inchiesta di nove anni fa potrebbe essere stata condizionata in cambio di denaro. Circa 45mila euro in contanti versati dai Sempio.
Quando questo filone venne aperto un anno e mezzo fa, insieme a Giuseppe Sempio era indagato pure Mario Venditti, ma la sua posizione è stata in seguito archiviata. La procura di Brescia infatti non ha trovato nessuna prova a sostegno dell'ipotesi.