Il Dna sui pedali

Garlasco, l'ex Ris Garofano e le analisi "non percepite come un problema"

Secondo l'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, nel 2007 i risultati discordanti di due analisi non furono viste come un problema

di Alessio Campana
02 Ott 2026 - 12:46
01:34 
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Tra i molti “non ricordo”, “non posso escludere”, “forse” e “presumo”, messi a verbale dagli ex Ris nell'inchiesta bis su Garlasco, emerge un dato: all'epoca, nel 2007 i risultati negativi sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non vennero percepiti come un problema.

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