Garlasco, l'ex Ris Garofano e le analisi "non percepite come un problema"
Secondo l'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, nel 2007 i risultati discordanti di due analisi non furono viste come un problemadi Alessio Campana
Tra i molti “non ricordo”, “non posso escludere”, “forse” e “presumo”, messi a verbale dagli ex Ris nell'inchiesta bis su Garlasco, emerge un dato: all'epoca, nel 2007 i risultati negativi sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non vennero percepiti come un problema.