Garlasco, l'avvocato Taccia: "Sempio non era sulla scena del crimine e non può essere indagato a vita"

Angela Taccia, l'avvocato di Andrea Sempio nel nuovo corso delle indagini sull'omicidio di Garlasco, non ha dubbi: "Per noi, ma anche per gli accertamenti tecnici e scientifici, Sempio non è su quella scena del crimine". L'intervento della legale arriva all'uscita dal tribunale di Pavia, dove ha depositato alcuni video e ha ascoltato altre intercettazioni. Gli accertamenti "sono di due esperti che neanche si conoscevano tra loro" e, stando alle parole dei legali "hanno fornito gli stessi esiti". Poi, sulla possibilità di un rinvio a giudizio: "Andrea Sempio non può essere indagato a vita. Tanto vale andare a processo e accertare una volta per tutte la realtà dei fatti, perché altrimenti non vive più".