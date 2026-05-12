Garlasco, l'avvocata di Sempio: "Manca la pistola fumante"

"Abbiamo le risposte del nostro cliente, gli crediamo, manca la pistola fumante". Così l'avvocata Angela Taccia, che difende Andrea Sempio nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, all'arrivo presso il laboratorio della Capitale dove il suo assistito verrà sottoposto a perizia personologica. L'unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, giunto presso il laboratorio in compagnia della sua legale, non ha risposto alle domande dei giornalisti.
Taccia: "Sempio vive tumulato in casa, situazione difficile"
"Come sta Andrea? È tranquillo nel limite del possibile. Era angosciato dall'arrivare qui perché sapeva di trovare questa bolgia", ha affermato l'avvocata di Sempio parlando con i cronisti all'esterno del laboratorio "Genomica" di via Arduino, a Roma, dove è giunto anche l'unico indagato dell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco per sottoporsi a perizia psicologica e per incontrare il pool difensivo. "È un ragazzo che da mesi tende a vivere chiuso in casa a parte quando va a lavorare - ha aggiunto Taccia - l'ultima settimana l'ha passata o in studio da noi, o tumulato in casa e se esce trova i giornalisti, che fanno il loro lavoro. Quindi di fatto è già ai domiciliari, è una situazione molto difficile".