Garlasco, l'avvocata di Sempio: "Manca la pistola fumante"

"Come sta Andrea? È tranquillo nel limite del possibile. Era angosciato dall'arrivare qui perché sapeva di trovare questa bolgia", ha affermato l'avvocata di Sempio parlando con i cronisti all'esterno del laboratorio "Genomica" di via Arduino, a Roma, dove è giunto anche l'unico indagato dell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco per sottoporsi a perizia psicologica e per incontrare il pool difensivo. "È un ragazzo che da mesi tende a vivere chiuso in casa a parte quando va a lavorare - ha aggiunto Taccia - l'ultima settimana l'ha passata o in studio da noi, o tumulato in casa e se esce trova i giornalisti, che fanno il loro lavoro. Quindi di fatto è già ai domiciliari, è una situazione molto difficile".