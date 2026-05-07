Garlasco, indagini chiuse: "Sempio ha ucciso Chiara Poggi con odio e crudeltà"

Indagini chiuse. Per i pm di Pavia, Chiara Poggi è stata uccisa da Andrea Sempio con le aggravanti dei motivi abbietti e della crudeltà. Lo annuncia ufficialmente la procura. E ora tocca alla difesa, che ha ricevuto tutte le carte della nuova indagine e si prepara a smontare il quadro accusatorio dei pm. Prima di tutto le intercettazioni di Sempio dello scorso aprile nella sua auto: l'indagato, parlando da solo, avrebbe ammesso di essere stato respinto da Chiara in una telefonata qualche giorno prima del delitto.