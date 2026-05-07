Verso il rinvio a giudizio

Garlasco, indagini chiuse: "Sempio ha ucciso Chiara Poggi con odio e crudeltà"

Ora tocca alla difesa di Andrea Sempio, che ha ricevuto tutte le carte della nuova indagine sul delitto di Garlasco, a"smontare il quadro accusatorio

di Alessio Campana
07 Mag 2026 - 19:24
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Indagini chiuse. Per i pm di Pavia, Chiara Poggi è stata uccisa da Andrea Sempio con le aggravanti dei motivi abbietti e della crudeltà. Lo annuncia ufficialmente la procura. E ora tocca alla difesa, che ha ricevuto tutte le carte della nuova indagine e si prepara a smontare il quadro accusatorio dei pm. Prima di tutto le intercettazioni di Sempio dello scorso aprile nella sua auto: l'indagato, parlando da solo, avrebbe ammesso di essere stato respinto da Chiara in una telefonata qualche giorno prima del delitto.