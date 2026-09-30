Garlasco, impronta 33 e strategia difensiva:"le intercettazioni inedite di Andrea Sempio

"Garofano e Tizzoni hanno paura che esca fuori un’altra verità rispetto alla colpevolezza di Stasi"... Intercettata in casa, esattamente un anno fa, la madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, commenta così il comportamento dell'ex comandante del Ris, Luciano Garofano, all'epoca consulente della difesa del figlio. Tra la famiglia e Garofano non c'è accordo sulla strategia da adottare sull’impronta 33, la traccia parziale di mano destra trovata sulla parete delle scale accanto al corpo di Chiara Poggi. Conversazioni finora inedite, entrate nelle nuove carte dell’inchiesta sull’omicidio.