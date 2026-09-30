Garlasco, il nodo degli esiti contrastanti delle analisi sui pedali della bici di Stasi

Sarebbe stato "opportuno indagare il motivo" degli esiti contrastanti delle analisi sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Lo si legge nella nuova consulenza tecnica disposta dalla Procura di Pavia dopo che la difesa di Alberto Stasi aveva scoperto che i test effettuati dal Ris dei carabinieri nel 2007 per rilevare la presenza del Dna di Chiara Poggi un giorno erano risultati positivi e il giorno dopo invece negativi. Un punto fondamentale, anche perché quei test nel frattempo erano diventati un pilastro della sentenza di condanna di Stasi per il delitto di Garlasco.

