Speciale Il delitto di Garlasco
L'inchiesta

Garlasco, il mistero dietro i bigliettini di Sempio

Oltre tremila post, una valanga di messaggi che Andrea Sempio affidava alla rete, mentre gli investigatori cercavano eventuali nuovi elementi sulla morte di Chiara

di Elena Tambini
11 Mag 2026 - 13:12
01:25 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

È il 26 febbraio 2025, è appena stato convocato  dai carabinieri di Voghera per l'indomani, quando gli verrà consegnato l'avviso di garanzia. Esce di casa, prende l'auto e va in un supermercato lontano dal paese dove getta un sacco nell'immondizia. Al suo interno gli investigatori trovano non soltanto gli appunti che sembrano riproporre alcuni dettagli dell'omicidio di Chiara, ma anche un altro tipo di scritto...

garlasco
andrea sempio