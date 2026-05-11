Garlasco, il mistero dietro i bigliettini di Sempio

È il 26 febbraio 2025, è appena stato convocato dai carabinieri di Voghera per l'indomani, quando gli verrà consegnato l'avviso di garanzia. Esce di casa, prende l'auto e va in un supermercato lontano dal paese dove getta un sacco nell'immondizia. Al suo interno gli investigatori trovano non soltanto gli appunti che sembrano riproporre alcuni dettagli dell'omicidio di Chiara, ma anche un altro tipo di scritto...