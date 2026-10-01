Contestata la versione della procura

Garlasco, il legale dei Poggi: "Dna di Chiara sui pedali? Verità confermata una seconda volta"

Per la famiglia della giovane uccisa el 2007 la verità processuale rimane incontestabile

di Luigi Sironi
01 Ott 2026 - 20:04
01:34 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
delitto di garlasco