Garlasco, il colonnello Marino sui test del Dna sui pedali: "Ai due risultati negativi non si è dato il peso che meritava"

"Probabilmente a questi due risultati negativi non è stato dato un peso che forse meritava". A dirlo, durante l'interrogatorio del 10 settembre 2026, è il tenente colonnello Alberto Marino, ufficiale del Ris di Parma e allora consulente tecnico della procura di Vigevano. Secondo quanto contestato dai pm, i Ris, ai tempi delle prime indagini su Alberto Stasi, non avrebbero comunicato agli inquirenti l'esito negativo delle seconde analisi fatte sui pedali della bici di Alberto Stasi - condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi - dopo che le prime avevano evidenziato la presenza del Dna della vittima, uccisa il 13 agosto 2007.