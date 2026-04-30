Garlasco, ecco com'è andata secondo i pm
La ricostruzione della procura di Pavia: "Sempio ha ucciso Chiara dopo un'avance sessuale"di Paola Miglio
C'era Solo lui andrea sempio 19 anni fa nella villetta di via Pascoli. Questa l'ipotesi della procura di pavia che va verso la chiusura delle indagini della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Ultimo passo , l'interrogatorio dell unico indagato, Sempio, mercolledi prossimo. Nelle pagine dell invito a comparire , i pm riscrivono la dinamica dell'assassinio di Chiara Poggi, ricostruita anche attraverso la nuova autopsia del medico legale cristina cattaneo e lo studio delle macchie di sangue eseguito dal ris dei carabinieri.