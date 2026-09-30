Garlasco, dall'impronta 33 ai test sui pedali: Stasi punta sulle presunte "falle" del Ris

Un test del Ris mostrerebbe che la ninidrina può non rilevare il sangue su determinati intonaci: per la Procura di Pavia, dunque, non si potrebbe escludere che l'impronta 33 attribuita ad Andrea Sempio fosse contaminata da sangue. Sul fronte Stasi, invece, tornano al centro due analisi sui pedali della bicicletta mai confluite negli atti: dai dati grezzi recuperati nel 2026 non emergerebbe materiale genetico di Chiara Poggi. Riascoltato dagli inquirenti, l'ex comandante del Ris Luciano Garofano ha dichiarato di non ricordare.