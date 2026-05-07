DOPO L'INTERROGATORIO

Garlasco, cosa ha in mano la Procura su Sempio

Dal Dna alle intercettazioni, passando per lo scontrino del parcheggio di Vigevano

di Alessio Campana
07 Mag 2026 - 12:33
01:30 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
andrea sempio
delitto di garlasco