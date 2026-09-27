Garlasco, conto alla rovescia per Sempio: domani si chiude l'inchiesta bis

Conto alla rovescia sul delitto di Garlasco. Lunedì 28 settembre la Procura di Pavia dovrebbe chiudere l'inchiesta bis che vede Andrea Sempio indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Nel fascicolo entrano nuovi accertamenti su Dna, misura del piede e impronta di scarpa. Sempio continua a respingere ogni accusa. Dopo la chiusura delle indagini, la difesa avrà venti giorni per presentare memorie e consulenze, mentre resta sullo sfondo la posizione di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni e in attesa degli sviluppi legati a un'eventuale revisione del processo.