Garlasco, Chiara non vide i filmati pornografici sul computer di Alberto

Chiara Poggi non vide i filmati pornografici sul computer di Alberto Stasi: la sera prima di essere uccisa usò il pc del fidanzato soltanto per aiutarlo nella stesura della tesi di laurea. Il segno dell'accesso alla cartella denominata "Militare", che conteneva immagini hot, sarebbe in realtà una traccia elettronica, generata dall'aggiornamento del sistema operativo e non il frutto di attività umana. La difesa di Stasi, che sta finendo di scontare una condanna definitiva a 16 anni per l’omicidio di Garlasco del 13 agosto 2007, ha depositato in procura a Pavia una nuova consulenza, che ribalta il risultato del lavoro degli esperti della famiglia Poggi. Il computer è lo stesso, ma le conclusioni delle perizie sono diametralmente opposte.