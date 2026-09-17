Era accusato di corruzione

Garlasco, archiviata la posizione dell'ex pm Mario Venditti

A deciderlo il gip, secondo cui Venditti non avrebbe favorito Andrea Sempio nell'indagine del 2017

di Alessio Campana
17 Set 2026 - 18:51
01:35 
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