Garlasco, gli appunti e le ricerche di Andrea Sempio

Dai quaderni alle agendine fino ai dispositivi elettronici da cui sono emerse particolari ricerche sul web. Soltanto una parte del materiale sequestrato dai carabinieri di Milano ad Andrea Sempio è finito nell’inchiesta bis sul delitto di Garlasco. Scritti e ricerche che avrebbero riguardato killer, autopsie, cadaveri, violenza sulle donne, immagini erotiche. E che fanno parte del corposo fascicolo giudiziario a cui, con la chiusura dell’inchiesta, le parti potranno finalmente accedere. Tra le sue ricerche i carabinieri avrebbero trovato anche quelle relative all’omicidio di Chiara Poggi e alle vicende processuali di Alberto Stasi.