L'INCHIESTA

Garlasco, gli appunti e le ricerche di Andrea Sempio

Avrebbero riguardato killer, autopsie, cadaveri, violenza sulle donne, immagini erotiche

di Alessio Campana
08 Mag 2026 - 13:34
01:31 
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Dai quaderni alle agendine fino ai dispositivi elettronici da cui sono emerse particolari ricerche sul web. Soltanto una parte del materiale sequestrato dai carabinieri di Milano ad Andrea Sempio è finito nell’inchiesta bis sul delitto di Garlasco. Scritti e ricerche che avrebbero riguardato killer, autopsie, cadaveri, violenza sulle donne, immagini erotiche. E che fanno parte del corposo fascicolo giudiziario a cui, con la chiusura dell’inchiesta, le parti potranno finalmente accedere. Tra le sue ricerche i carabinieri avrebbero trovato anche quelle relative all’omicidio di Chiara Poggi e alle vicende processuali di Alberto Stasi.

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