Garlasco, Andrea Sempio convocato per una perizia psichiatrica

Andrea Sempio convocato per una perizia psichiatrica. La richiesta ufficiale arriva dal professor Roberto Catanesi, consulente della procura di Pavia. Secondo il programma di Rete4, Quarto Grado, sarebbe stato lo stesso psichiatra a chiedere di incontrare di persona l'unico indagato nella nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell'agosto 2007 a Garlasco. Un incontro che servirebbe per completare gli accertamenti sulla personalità di Sempio, per valutarne capacità di intendere e volere o l'eventuale pericolosità sociale. Informazioni indispensabili per portare a termine una consulenza già avviata su richiesta del capo della procura Fabio Napoleone. La consulenza dovrebbe essere depositata nei prossimi giorni.