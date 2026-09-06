Gare di rally finite in tragedia: quattro morti e un ferito in un solo weekend

Quanto accaduto in Liguria si è ripetuto in Sicilia, nel corso della celebre Cronoscalata Monte Erice, competizione in salita per autostoriche e autoclassiche nel Trapanese. Una delle vetture impegnate nella corsa avrebbe improvvisamente perso il controllo mentre affrontava una curva, uscendo fuori dal tracciato a forte velocità: l'auto ha travolto tre persone posizionate a bordo strada. Due sono morte: si tratterebbe di due giovani spettatori di 18 e 20 anni, Giuseppe Bisconti e Karol Greco, mentre un commissario di gara sarebbe ricoverato in gravi condizioni. Un altro spettatore, questa volta del Rally 1000 Miglia, in Valsabbia, nel Bresciano, è morto: si tratta di Francesco De Pasquale, 63 anni, che si trovava insieme alla moglie per assistere alla gara. Una vettura, durante una prova è uscita fuori di strada e lo ha travolto: l'uomo è morto sul colpo.

