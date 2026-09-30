La Garante per l'infanzia e l'adolescenza Terragni: "Ci stiamo avviando verso un destino di solitudine"

"Quando si dice che l'uomo sia un animale sociale, si dice una cosa profondamente vera. E invece, adesso, ci stiamo avviando verso un individuo assoluto e quindi a un destino di solitudine", ha spiegato Terragni. È lì che trovano spazio i social, gli smartphone e qualsiasi piattaforma digitale, strumenti che possono offrire delle opportunità, ma al tempo stesso accentuare il distacco con la realtà.