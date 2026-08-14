La smentita di Poste

Gallarate, entra in filiale col niqab ma viene fermata: scatta la denuncia

La donna sarebbe stata bloccata da un dipendente, che le ha ricordato come fosse vietato nascondere il viso

di Gigi Sironi
14 Ago 2026 - 19:39
01:38 
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