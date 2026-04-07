Galatina (Lecce), l'autovelox delle multe record non è omologato?

E' necessaria l'omologazione o basta la taratura dell'autovelox per ritenere legittima la multa? Un dilemma oggi tutt'altro che risolto, a giudicare dalle ultime sentenze in materia di rilevatori della velocità. Da un lato una recente pronuncia della Corte di Cassazione, che ha dato torto a una conducente di Pescara che chiedeva l'annullamento dei verbali emessi sulla base di apparecchi non formalmente omologati. Contravvezioni regolari, hanno sentenziato i giudici della suprema corte, ritenendo affidabile il rilevatore poiché era stato sottoposto alla taratura e alle verifiche annuali. Dall'altro il "caso Galatina", nel Leccese, dove i giudici hanno annullato oltre cento multe emesse dall'autovelox dei record. Capace sì di generare 5 milioni di incassi in un anno ma, si legge nelle carte, privo di omologazione.