Hanno sfilato grandi e piccoli

G8 di Genova, almeno 3mila manifestanti per il corteo itinerante

Genova è blindata, il corteo"sfiora"punti caldi. Presenti"movimenti antifascisti,"chi aveva partecipato 25 anni fa e anche chi"non era ancora nato

di Paola Miglio Alberto Pastanella
19 Lug 2026 - 19:34
01:30 
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Almeno 3mila persone per ricordare quanto accadde a Genova 25 anni fa, quando i grandi del mondo si riunivano a palazzo ducale nel G8 per discutere di economia e politica mentre fuori, nelle strade e piazze blindate da almeno 20mila uomini delle forze dell'ordine, si affacciavano le nuove contestazioni. Il corteo del ricordo oggi è partito da piazza Alimonda, dove Carlo Giuliani venne colpito mortalmente dal proiettile sparato da un carabiniere mentre il giovane stava per lanciare un estintore all'interno di una camionetta. 

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