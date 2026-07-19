G8 di Genova, almeno 3mila manifestanti per il corteo itinerante
Genova è blindata, il corteo"sfiora"punti caldi. Presenti"movimenti antifascisti,"chi aveva partecipato 25 anni fa e anche chi"non era ancora natodi Paola Miglio Alberto Pastanella
Almeno 3mila persone per ricordare quanto accadde a Genova 25 anni fa, quando i grandi del mondo si riunivano a palazzo ducale nel G8 per discutere di economia e politica mentre fuori, nelle strade e piazze blindate da almeno 20mila uomini delle forze dell'ordine, si affacciavano le nuove contestazioni. Il corteo del ricordo oggi è partito da piazza Alimonda, dove Carlo Giuliani venne colpito mortalmente dal proiettile sparato da un carabiniere mentre il giovane stava per lanciare un estintore all'interno di una camionetta.