Furto al museo di Messina, Carlotta Predosin a Tgcom24: "Non credo sia stato commissionato"

"Un museo non è sicuro quando ha un buon allarme, ma quando è in grado di governare il proprio rischio" inizia così l'intervista a Carlotta Predosin, Art Security Manager, intervenuta ai microfoni di Tgcom24. Ci sono tanti punti interrogativi su cosa sia andato storto la sera in cui dal museo di Messina sono state portate via diverse opere, ma in molti si domandando anche se il furto fosse stato commissionato. Predosin crede che quest'ipotesi non regga e ha sottolineato come i musei italiani debbano investire di più in sistemi di sicurezza per garantire la tutela del partimonio.