Nuovo furto di Fentanyl a Roma, il secondo in pochi mesi. All'interno di una clinica convenzionata con il servizio sanitario, in via Pietralata, sono sparite 50 fiale. Al momento non ci sarebbe prova della presenza di questa droga sintetica nelle piazze di spaccio romane. Gli investigatori starebbero quindi valutando altre ipotesi, tra cui la vendita sul dark web.