Furto andato male a Peschiera Borromeo, in provincia di Milano. Alcuni individui hanno provato a introdursi in un negozio che commercia carte Pokémon e Magic, cercando di sfondare la vetrina con un martello. Il serramento ha retto e il titolare del locale ha poi pubblicato le riprese delle videocamere sui social. L'arma utilizzata per il furto è finita sotto una teca.