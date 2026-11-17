Milano, martellate al negozio per le carte Pokémon... ma la vetrina regge
A Peschiera Borromeo, nella notte fra sabato e domenica 8 novembre, alcuni individui incappucciati hanno provato a introdursi nel locale di giochi. Tuttavia, si sono dovuti arrendere
Furto andato male a Peschiera Borromeo, in provincia di Milano. Alcuni individui hanno provato a introdursi in un negozio che commercia carte Pokémon e Magic, cercando di sfondare la vetrina con un martello. Il serramento ha retto e il titolare del locale ha poi pubblicato le riprese delle videocamere sui social. L'arma utilizzata per il furto è finita sotto una teca.