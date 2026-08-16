ladri indisturbati

Furto al museo di Messina, aggirati tutti i sistemi di sicurezza

Ancora si cerca di capire quali siano state le modalità del furto e come i ladri siano riusciti ad aggirare la sicurezza

di Massimiliano Di Dio
16 Ago 2026 - 18:22
01:34 
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