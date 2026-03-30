Furto a Traversetolo, sarebbero bastati appena tre minuti per trafugare il bottino e fuggire

Tre minuti per tre quadri di inestimabile valore. Un furto da manuale, degno della mano di Lupin, e il giorno dopo il colpo alla comunità di Traversetolo, in provincia di Parma, resta solo una domanda: come hanno fatto? Quattro uomini a volto coperto. Dalle prime ricostruzioni, i ladri si sarebbero introdotti nella villa la notte tra il 22 e il 23 marzo, forzando uno dei portoni. Sarebbero bastati appena tre minuti per trafugare il bottino e fuggire passando per il parco del museo.