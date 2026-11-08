CON L'AIUTO DELLA POLIZIA LOCALE

Furti a Forte dei Marmi, l'appello del sindaco: "Aiutatevi tra vicini"

Nasce il progetto di controllo di vicinato

di Roberta Fiorentini
08 Nov 2026 - 19:37
01:32 
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