Il proprietario è stato sanzionato

Fuoristrada parcheggiato su una duna in Salento, il vicesindaco "Chi sbaglia deve pagare"

Il mezzo era fermo in una zona dove la sosta è vietata. L'amministratore salentino ha contatto le forze dell'ordine

18 Ago 2026 - 21:55
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