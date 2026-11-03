BARE AVVOLTE NEL TRICOLORE

Funerali solenni per i caduti in Bosnia

Omaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e"abbraccio della premier,"Giorgia Meloni, e delle più alte cariche dello stato.

di Simone Cerrano
03 Nov 2026 - 13:02
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Davanti alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a Roma, c’è il picchetto d’onore a rendere omaggio ai feretri dei sergenti dell'Aviazione dell'Esercito Simone Ruggia e Claudio Marchesi, del tenente Franco Adriano Zecchillo e della sergente Laura Procacci, appartenenti al Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, i quattro militari tragicamente scomparsi il 29 ottobre a causa dello schianto di un elicottero in Bosnia-Erzegovina, durante una missione addestrativa nell'ambito dell'operazione internazionale EUFOR Althea.

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