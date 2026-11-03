Funerali solenni per i caduti in Bosnia

Davanti alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a Roma, c’è il picchetto d’onore a rendere omaggio ai feretri dei sergenti dell'Aviazione dell'Esercito Simone Ruggia e Claudio Marchesi, del tenente Franco Adriano Zecchillo e della sergente Laura Procacci, appartenenti al Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, i quattro militari tragicamente scomparsi il 29 ottobre a causa dello schianto di un elicottero in Bosnia-Erzegovina, durante una missione addestrativa nell'ambito dell'operazione internazionale EUFOR Althea.