L'ultimo abbraccio ad Alex Zanardi è un lungo, intensissimo, applauso
Un addio colmo di gratitudine: prima ancora dei successi sportivi, per la profondità del suo sguardo di uomodi Francesca Benvenuti
La basilica di Santa Giustina di Padova è gremita: 2000 persone all'interno, un maxi-schermo sul sagrato. Arrivano il ministro per lo Sport Abodi, l'ex presidente del Coni Malagò, Bebe Vio, Alberto Tomba. Il feretro di Alez giunge alle 11 in punto: un chiarore che squarcia la mattinata di pioggia, al suo fianco - come sempre - la moglie Daniela, il figlio Niccolò, la mamma Anna. All'ingresso nella chiesa, un altro applauso che sembra non volersi mai interrompere: sull'altare c'è l'amata handbike, accanto al feretro i ragazzi disabili del suo programma sportivo.