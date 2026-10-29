"Per me può essere pure schiattato": ascolta le frasi shock degli agenti sulla morte di Fakir
I chiarimenti, le spiegazioni,"l'intervento dei poliziotti: gli ultimi atti di vita del 43enne morto a Bologna sono stati registrati. Spuntano le frasi delle autorità
"Sta respirando?". "Per me può essere pure schiattato". Sono alcune delle parole registrate dalla bodycam di uno degli agenti e trascritte agli atti nel caso di Abderrahim Fakir, il 43enne di origini marocchine morto lo scorso luglio a Bologna durante un intervento della polizia.