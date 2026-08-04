Franco Baresi, in migliaia per i funerali della leggenda del Milan con striscioni e bandiere

È il giorno dell'ultimo saluto a Franco Baresi, storica bandiera del Milan e della nazionale azzurra. Centinaia di persone sono già radunate davanti alla basilica di Sant'Ambrogio, a Milano, per partecipare ai funerali dell'ex difensore rossonero. I tifosi tingono di rossonero questa giornata, con bandiere che hanno al centro il numero 6, con maglie storiche e striscioni in ricordo di un capitano che, come si legge, è "una leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare".