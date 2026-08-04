Franco Baresi, il ricordo di Antognoni, Albertini e Galli: "Se ne va un leader silenzioso, stimato da tutti"

"Un leader silenzioso" lo ricordano tutti con queste poche parole a Franco Baresi. Un giocatore, una bandiera, una leggenda del Milan e non solo che alle parole preferiva i fatti, preferiva far parlare il campo. "Salutiamo uno dei principali protagonisti del calcio italiano e internazionale. Se va un pezzo importante della storia del Milan, della Nazionale e anche del calcio europeo” dice Antognoni. “Abbiamo perso un campione trasversale, non solo per i colori rossoneri. Stimato da tutti i tifosi di calcio. Aveva un carisma particolare, molto silenzioso ma con un carisma che è riuscito a trasmettere anche alle generazioni che sono arrivate dopo” è, invece, il ricordo di Albertini. E quella parola, silenzioso, la riprende anche Giovanni Galli: "Era un leader silenzioso, che si è guadagnato tutto dando l’esempio, nesseuno gli ha regalato niente. Siamo qui a ricordarlo, anche se avrei preferito in un altro modo” dice con la voce rotta.