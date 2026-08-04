Franco Baresi, il ricordo di Aldo Serena e Dida: "Persona favolosa, un imperatore del terreno di gioco"

"Un affetto così profondo che gli hanno dimostrato i tifosi rossoneri è una cosa unica. Ho avuto i brividi quando stava per entrare il feretro in chiesa e i tifosi hanno cantato You'll never walk alone, lì ho capito la grandezza di Franco" dice commosso l'ex Milan e Inter, tra le varie, Aldo Serena che conclude definendolo "un imperatore, un condottiero del terreno di gioco". Visibilmente emozionato anche Nelson Dida, ex portiere rossonero, che lo ricorda così: "Una persona favolosa, un grande giocatore e un grande padre. È stato come un fratello per noi".